Öğretmen Öğrencisine Cinsel İstismar İddiasıyla Tutuklandı

ÖĞRETMEN CİNSEL İSTİSMAR İDDİASIYLA TUTUKLANDI

ABD’nin Illinois eyaletinin Chicago kentinde, 30 yaşındaki öğretmen Christina Formella, 15 yaşındaki bir öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla kocası şaşkın bir şekilde olayın ortasında tutuklandı. Olayla ilgili yeni yayımlanan polis kamera kayıtları, Formella’nın evinin önünde park ettikten hemen sonra polis tarafından durdurulmasını gösteriyor. Polis memurunun tutuklandığını söylemesi üzerine öğretmen ellerini havaya kaldırarak kelepçeleniyor. Bu sırada, öğretmenin kocası “Bir yere mi gidiyor?” diyerek durumu sorguluyor.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANILDI

Polis aracına bindirilen Formella, “Kocam da geliyor mu?” diye sorarak kocasının suçlamalardan habersiz olduğunu anlamaya çalışıyor. Karakola doğru giderken ise “Başım belada mı?” diyerek tutuklanma sebebini sorguluyor. Karakolda sorgulandıktan sonra, Formella’nın polis arabasına geri döndüğünde duygusal olarak çöktüğü ve “Kusacak gibi hissediyorum” ve “Aman Tanrım” şeklindeki tepkileri dikkat çekiyor.

CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMALARI

Downers Grove South Lisesi’nde öğretmenlik yapan ve okulun erkek futbol takımını çalıştıran Formella, 2023 yılının aralık ayında okul günü başlamadan önce bir sınıfta 15 yaşındaki bir öğrenciye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle suçlanıyor. Bu suçlamalar arasında iki adet ağırlaştırılmış cinsel istismar ve bir cinsel saldırı yer alıyor. Olay, çocuğun annesinin oğluna yeni bir telefon alıp iCloud hesabını bağlaması esnasında ortaya çıktı. Anne, oğluyla öğretmen arasında cinsel içerikli mesajlar bulduktan sonra derhal polisle iletişime geçti.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

İlçe savcısı Robert Berlin, “Bayan Formella’ya karşı iddialar son derece rahatsız edici. Öğretmen ve koç olarak güven ve otorite konumunu kullanarak reşit olmayan bir öğrenciye cinsel saldırıda bulunduğu iddia ediliyor. Bu tür davranışlar tolere edilmeyecektir” sözleriyle durumu değerlendirdi. Formella, 18 yaşından küçük kimseyle iletişim kurmaması ve okula girmemesi koşuluyla kefaletle serbest bırakıldı ve idari izne çıkarıldı. Okul müdürü, velilere gönderdiği e-postada “Yıkılmış durumdayız ve topluluğumuz sarsıldı. Bir yetişkin en ciddi ihlalle suçlandı ve güven bozuldu” ifadelerine yer verdi.