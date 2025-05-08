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Öğretmen, Okul Bahçesinde Saldırıya Uğradı

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ÖĞRETMEN CİNAYETİ MARDİN’DE GERÇEKLEŞTİ

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, eğitim gören bir öğretmen cinayete kurban gitti. 100. Yıl İlkokulu’nda ücretli öğretmenlik yapan 40 yaşındaki Abdurrahim Yılmaz, derslerin sona ermesinin ardından okulun arka bahçesinde motosikletine bindiği sırada, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen öğretmen Yılmaz, kurtarılamadı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI

Polis, olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganın yakalanması için gerekli önlemler alınmakta.

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