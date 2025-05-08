Öğretmen, Okulda Silahlı Saldırıda Yaralandı

CİNAYETE KURBAN GİDEN ÖĞRETMEN

Mardin’de bir öğretmen cinayete kurban gitti. Kızıltepe ilçesinde bulunan İpek Mahallesi’ndeki 100. Yıl İlkokulu’nda ücretli öğretmen olarak görev yapan 40 yaşındaki Abdurrahim Yılmaz, okul sonrası motosikletine bindiği esnada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Abdurrahim Yılmaz, Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Olaydan hemen sonra kaçan saldırganı yakalamak amacıyla polis ekipleri arama çalışmalarına başladı.