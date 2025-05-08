Öğretmen Okulun Bahçesinde Vuruldu

ÖĞRETMEN CİNAYETİ HABERİ

Mardin’de bir öğretmen, cinayete kurban gitti. Kızıltepe ilçesindeki İpek Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl İlkokulu’nda ücretli öğretmen olarak görev yapan 40 yaşındaki Abdurrahim Yılmaz, ders bitiminde okulun arka bahçesinde motosikletine binerken kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

OLAY YERİNE ACİL SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ GİTTİ

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Yılmaz, Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.