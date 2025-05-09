Öğretmene Beraat Kararı Verildi

BERAAT KARARI VERİLDİ

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde yaşanan bir olayda, market çalışanına “Başımıza ne geldiyse kapalılardan geldi yeter be” diyen öğretmen Onur D., savcılık tarafından bir yıla kadar hapis istemiyle yargılandı ve beraat etti. Market çalışanı Ö.B. ise bu karara itirazda bulunarak Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu. Olay, 3 Mart 2024 tarihinde Kozlu Fatih Mahallesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN GELİŞİMİ

Kozlu Halk Eğitim Merkezi’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Onur D.’nin babası K.D., markette çalışan Ö.B. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın farkına varan Onur D., olay yerine geldiği sırada polislerin devreye girmesi üzerine Ö.B.’ye seslenerek söz konusu ifadeleri kullandı. Yaşanan bu durum sonrası, market çalışanı Ö.B., Onur D.’nin kullandığı sözlerden dolayı şikayetçi oldu. İlk başta gözaltına alınan Onur D., ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı ve olayın ardından yaşananlar karşısında pişman olduğunu ifade etti.

MAHKEME KARARI

Zonguldak Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Onur D. ile Ö.B. ve avukatları katıldı. Onur D. savunmasında, “Başörtülülerle herhangi bir sorunum yoktur” diyerek sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Olaya tanıklık eden birinin ifadesine dayanarak, mahkeme sanığın eyleminin aşağılayıcı olmadığına ve suçun unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek beraat kararı verdi.

İTİRAZ SÜRECİ

Ö.B.’nin avukatı İrem Nur Bozacıoğlu, mahkemenin kararına itiraz ettiklerini belirtti. Bozacıoğlu, “Yargılama sürecinde suçun niteliğinin yanlış değerlendirildiğini düşünüyoruz. Sanık, müvekkilimin şahsına yönelik hakaret içeren açıklamalarda bulundu. Bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Kararın doğru olmadığına inanıyoruz” şeklinde konuştu. Onur D., olay sürecinde Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı görevinden uzaklaştırıldı.