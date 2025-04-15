Öğretmene Cinsel İstismar Suçlaması Yapıldı

ÖĞRETMENİN CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARI

Özel bir kolejde, öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan bir öğretmen için 204 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Sınav Koleji’nde görev yapan M.A., 2023-2024 yıllarında 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülüyor.

TAKİBE ALINAN ŞİKAYETLER

İddialara göre, M.A., “Sizi ödüllendireceğim” diyerek sınıftaki öğrencileri dışarı çıkardı ve bazılarını kucağına alarak taciz etti. Öğrencilerin ailelerine durumu aktarmasıyla konu polise intikal etti. M.A., 6 ailenin şikayeti üzerine 7 Ocak’ta gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen, 8 Ocak’ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAVA SÜRECİ VE CEZA İSTEMİ

2023-2024 yılları arasında “12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı”, “basit tehdit” ve “12 yaşını tamamlamayan çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlarından açılan dava, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Cumhuriyet savcısı, sanığın eğitimci olması ve birden fazla öğrenciye karşı cinsel istismar ve tehdit suçlarını işlemesi nedeniyle toplamda 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Ayrıca, çocukların ve sanığın ifadelerine de yer verildi.

Mağdur çocuklar, öğretmenlerinin müstehcen hareketlerde bulunduğunu dile getirirken, M.A. suçlamaları reddetti. “22 yıldır evliyim, bu evlilikten bir kızım var. 3 yıldır Kartepe Sınav Koleji’nde sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorum. Okulun özel olması nedeniyle öğrencilere daha sevecen ve ilgili yaklaşmamız isteniyor. Okul dışında hiçbir öğrencimle görüşmedim. Hiçbir öğrencime kesinlikle dokunmadım. Hakkımdaki ithamları kesinlikle kabul etmiyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.