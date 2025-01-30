Öğretmene Saldıran Velinin Cezası Açıklandı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sarıyer’de, oğlunun eğitim gördüğü okulda öğretmenlik yapan Necla Ö. ile daha önce tartışmış olan veli Ali Çarık, 26 Nisan 2024 tarihinde öğretmeni koridorda görmesi üzerine yumruk atarak darp etti. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü ve sonuçlandı.

CEZA VERİLDİ

Mahkeme, Ali Çarık’ı “kamu görevlisini basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama” suçundan 4 bin 40 lira adli para cezasına çarptırdı. İddianamede, Necla Ö.’nün öğretmen olarak görev yaptığı okula, Ali Çarık’ın öğrenci velisi olarak geldiği ve tartışmaları üzerine yüzüne yumruk atarak öğretmeni darp ettiği ifade edildi.

ŞÜPHELİ İFADE VERDİ

İddianamede, Ali Çarık’ın ifadesine de yer verildi. Çarık, “Okul yönetimi ve sınıf öğretmeni Necla Ö.’den 26 Mart 2024’de Sarıyer Çocuk Büro Amirliği’nde ‘kötü muamele’ konusundan adli olarak şikayetçi olmuştuk. Oğlum, ‘baba çabuk gel, beni bir odaya kapattılar’ dediği için okula geldim. Gelen Necla hocanın ‘bizi şikayet etmenin bedelini ödeyeceksiniz’ demesi üzerine, o an istem dışı bir kızgınlıkla ona vurdum. Çok pişmanım” dedi. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu raporuna göre Necla Ö.’nün yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek düzeyde olduğu kaydedildi.

HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede, Ali Çarık’ın “kamu görevlisini basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama” suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası alması talep edildi.