Öğretmene Saldırı Sonrası Soruşturma Başlatıldı

DEHŞET DOLU SALDIRI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki 5 Nisan Mahallesi’nde bulunan Hürriyet İlkokulu’nda korkunç bir olay gerçekleşti. Akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen 42 yaşındaki M.E., okul çıkışında sınıf öğretmeni S.A.F. isimli öğretmene saldırıda bulundu.

YARALAMA ANLARI

Saldırgan, önce öğretmene yumruk attı ve ardından sırtından iki bıçak darbesiyle yaraladı. Olayın duyulması üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralı öğretmen, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Öğretmenin durumunun stabil olduğu bilgisi alındı. M.E. ise olayın ardından gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda M.E.’nin bıçak ve diğer suç aletlerini izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma ya da bulundurma suçlarından arandığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.