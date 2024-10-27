“Öğretmenin Eşini Öldüren Kocanın İfadesi”

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında, Meram ilçesindeki Havzan Mahallesi, Yeni Santral Caddesi’nde bulunan bir sitenin önünde gerçekleşti. Fen Bilgisi Öğretmeni Ebru Küçüktaşdemir, daha önceki evliliğinden iki çocuğu olan biri olarak, bir kız öğrencisine özel ders vermek için gittiği evin apartman girişinde, aynı zamanda meslektaşı olan ve ayrı yaşadığı eşi Abdullah Küçüktaşdemir ile karşılaştı. İkili arasında bir süre sohbet ettikten sonra tartışma başladı.

TARTIŞMA VE SALDIRI

Tartışmanın alevlenmesi sonucunda Abdullah Küçüktaşdemir, eşi Ebru Küçüktaşdemir’i vücudunun 18 yerinden bıçakladı. Olayın duyulmasıyla çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kanlar içinde yere yatan Ebru Küçüktaşdemir, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tedavi sürecinin ardından Küçüktaşdemir kurtarılamadı. Olay sonrası Abdullah Küçüktaşdemir, polis tarafından gözaltına alındı.

ÖNCEKİ TEHDİTLER VE BİLGİLER

Üç yıllık evli olan ve ayrı yaşayan çiftin, önceden boşanma davası açtıkları ve bu davadan vazgeçtikleri öğrenildi. Ebru Küçüktaşdemir’in daha önce eşinin “ölümle” tehditleri nedeniyle şikayette bulunduğu, fakat bu şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. Küçüktaşdemir’in cenazesi dün Beyşehir ilçesinde defnedildi.