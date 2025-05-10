Haberler

Öğretmenin Gözaltına Alınması Olayı

ÖĞRETMENİN ŞİDDETLİ DAVRANIŞLARI KAMERADA

Adana’da bir ilkokulda özel eğitim öğretmeni B.N.T.’nin özel gereksinimli öğrencilere karşı şiddet içerikli davranışları cep telefonuyla kaydedildi. Bu görüntüler sonrası B.N.T. görevden uzaklaştırılırken, polis tarafından da gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLERİN BAŞLANGICI VE GÖREVLİ TUTUMU

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde yer alan Mustafa Kemal İlkokulu’nda görev yapan öğretmenin, özel gereksinimli öğrencilere yönelik şiddet anları cep telefonu ile kayda geçti. Şikayet üzerine, bir öğrenci velisi tarafından B.N.T.’nin çocuğuna uyguladığı şiddetle ilgili bildirimi üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü hemen harekete geçti ve aleyhinde soruşturma başlattı. Öğretmen, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Adana Valiliği de öğretmenin açığa alındığını duyurdu.

ÖNEMLİ

Haberler

ÖİB, Akköprü HES’i Özelleştiriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muğla'daki Akköprü Hidroelektrik Santrali'nin işletme haklarını özelleştiriyor. İhale şartnamesi 100 bin lira, geçici teminat ise 160 milyon lira olarak belirlendi.
Haberler

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Anneleri Kutladı

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Anneler Günü'nde annelerin toplumun temeli olduğunu vurguladı ve kadınların iş hayatındaki güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.