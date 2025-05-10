Öğretmenin Gözaltına Alınması Olayı

ÖĞRETMENİN ŞİDDETLİ DAVRANIŞLARI KAMERADA

Adana’da bir ilkokulda özel eğitim öğretmeni B.N.T.’nin özel gereksinimli öğrencilere karşı şiddet içerikli davranışları cep telefonuyla kaydedildi. Bu görüntüler sonrası B.N.T. görevden uzaklaştırılırken, polis tarafından da gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLERİN BAŞLANGICI VE GÖREVLİ TUTUMU

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde yer alan Mustafa Kemal İlkokulu’nda görev yapan öğretmenin, özel gereksinimli öğrencilere yönelik şiddet anları cep telefonu ile kayda geçti. Şikayet üzerine, bir öğrenci velisi tarafından B.N.T.’nin çocuğuna uyguladığı şiddetle ilgili bildirimi üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü hemen harekete geçti ve aleyhinde soruşturma başlattı. Öğretmen, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Adana Valiliği de öğretmenin açığa alındığını duyurdu.