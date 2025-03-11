Öğretmenin Skandalı: Sınıfta Projeksiyona Bağlı Kalan Laptop

OLAYIN GÜNDEMDE YER ALMASI

Rusya’nın Başkortistan bölgesinde 62 yaşındaki fizik öğretmeni Razif Nurgaliev, 40 yıllık kariyeri boyunca öğrencilerine büyük bir skandal yaşattı. 13-14 yaşındaki öğrencileriyle dolu sınıfta, ödev dağıttıktan sonra dizüstü bilgisayarında pornografik içerik izlemeye başladı. Olay, bir öğrencinin fizik kitabının arkasından gizlice çektiği video ile gün yüzüne çıktı. Bu videoda Nurgaliev’in müstehcen görüntüler izlerken gülümsemekte olduğu görülebiliyor. Kısa süre içinde bu görüntüler sosyal medyada yayılarak tepkilere yol açtı.

ÖĞRETMENİN SAVUNMASI VE OKUL YÖNETİMİNİN TUTUMU

Nurgaliev, olay sonrası yaptığı açıklamada, “Çevrimiçi ders defterini açmaya çalışıyordum, bir şeye tıkladım ve bu site açıldı. Kasıtlı değildi” diyerek yaşanan durumu açıklamaya çalıştı. Ancak en dikkat çekici durum, Taşkinovo köyündeki okul yönetiminin öğretmeni korumaya yönelik çabaları oldu. Okul müdürü Rudania Burkhanova, Nurgaliev’in “okulda değerli ve saygın bir eğitimci” olduğunu vurgulayarak olayı “kaza” olarak nitelendirdi. Ayrıca, “öğrencilerin öğretmene şaka yapmış olabileceğini” ima etti ve “yerine fizik öğretmeni bulmanın zor olacağı” argümanı ile öğretmenin istifa etmemesi gerektiğini savundu.

VELİLERİN TEPKİSİ VE SONUÇLAR

Ancak, velilerin yoğun tepkisi üzerine Nurgaliev istifa etmek zorunda kaldı. Olayla ilgili Başkortistan’daki yetkililer soruşturma başlattı ve öğretmenin bilgisayarına el konuldu. Nurgaliev’in yaşadığı bu olay, eğitim camiasında geniş yankı uyandırarak, eğitmenlerin davranışlarını ve ilişki dinamiklerini tekrar sorgulamaya itti.