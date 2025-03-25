Öğretmenin Yardım Videosuyla Şüpheli Yakalandı

MERSİN’DE GENC BİR ÖĞRETMEN KORKU İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Mersin’de bir öğretmen, eski erkek arkadaşından ölüm tehditleri aldığı için sosyal medyadan yardım talep etti. Videonun viral olmasının ardından, şüphelinin Adana’da yakalandığı bildirildi. Alınan bilgilere göre, Silifke ilçesinde görev yapan Ayşe Sarıkaya, eski sevgilisinin tehditleri nedeniyle kaygılı bir video çekti. Videoda duygusal bir şekilde yaşadığı durumu anlatan genç öğretmen, “ölmek istemiyorum” diyerek emniyet güçlerini sosyal medyadan etiketleyerek destek istedi.

MERSİN VE ADANA POLİSİ HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada hızla yayılan videonun ardından Mersin ve Adana polis ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli M.O.’nun Adana’da olduğu tespit edildi. Polis, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

GENÇ ÖĞRETMENİN DUYGU DOLU SÖZLERİ

Ayşe Sarıkaya, videoda şöyle ifade etti: “Belki bu size son videom mu bilmiyorum ama artık dayanacak gücüm kalmadı. Ben yıllardan beri M.O. ile uğraşıyorum sadece. Hatam, onun erkek arkadaşım olması. Ayrıldıktan sonra bana etmediğini bırakmadı. Aileme ve çevreme ulaştı. Yüzlerce şikayetim ve dava dosyam var. Gizlilik kararı aldım, elektronik kelepçe kararı aldım, uzaklaştırma kararı aldım. Hepsini ihlal etti. Kelepçeyi kırdı. Dayanamıyorum artık. Ölmek istemiyorum. Onun beni öldürmesini istemiyorum. Sadece huzurlu bir yaşam istiyorum. Dışarı çıkmakta zorlanıyorum. Ne olursunuz, sesim olun. Adalet istiyorum.”

Bu sözler, genç öğretmenin yaşadığı korku ve çaresizlik duygularını açıkça ortaya koyuyor. Tüm bu olaylar, takipçilerinin dikkatini çekti.