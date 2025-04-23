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Öğretmenler Halay Çekerken Öğrenciler Alkışladı

ÖĞRETMENLERİN ÖZEL KIVRARET KUTLAMALARI

Ankara’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilkokulda öğretmenler, özel kıyafetlerini giyerek halay çekti. Bu sırada gösteriyi izleyen öğrenciler de öğretmenlerini coşkuyla alkışladı.

YENİKENT BUCUK İLKOKULU’NDA BAYRAM COŞKUSU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlamaları Sincan ilçesindeki Yenikent Bucuk İlkokulu’nda düzenlendi. Söz konusu töreni diğerlerinden ayıran ise öğrencilerin yerine öğretmenlerin özel kıyafetler giyip halay çekmesiydi. Öğretmenlerin sergilediği bu eğlenceli gösteri, öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi ve alkışlarla desteklendi.

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