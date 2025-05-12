Öğretmenler İçin İçi Atama Duyurusu

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ATAMA DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il içi atama ilanını yayımladı. 2025 yılı için il içi isteğe bağlı yer değiştirme ve il içi sıraya bağlı yer değiştirme işlemleri tamamlanacak. Bu bağlamda, öğretmenlerin tayinleri açıklandı mı ve il içi tayin sorgulama nasıl yapılabiliyor?

BAŞVURU TARİHLERİ VE ATAMA GÜNÜ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirmeleri için başvuruları 12-16 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Atama işlemleri ise 20 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Bu yıl ilk kez uygulanacak sistemde, tercihine yerleşemeyen öğretmenlerden, ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında boş norm kadro oluşması durumunda atanmak için sıra kaydı oluşturulacak. Bu kayda göre atama işlemleri 18 Haziran ve 11 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

TAYİNLERİ SORGULAMA

Öğretmenler, tayinlerini sorgulamak için ilgili ekranı ziyaret edebilirler. Bu durum, öğretmenlerin atama süreçlerini daha iyi takip edebilmesine olanak sağlıyor.