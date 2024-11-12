“Öğretmenler İçin Yüzde 50 Bilet İndirimi”

ÖĞRETMENLER İÇİN MÜJDE VAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğretmenlere önemli bir müjde verdi. Bakan Uraloğlu, “24-30 Kasım tarihleri arasında bilet alımlarında geçerli olacak kampanya kapsamında öğretmenler, YHT ve ana hat trenlerinde biletlerini yarı fiyatına alabilecek” diye belirtti.

İNDİRİMDEN FAZLA ÖĞRETMEN YARARLANDI

Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ’nin öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15 indirim sağladığını hatırlatarak, 2017-2024 yılları arasında YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde öğretmen indiriminden “3 milyon 57 bin 447 öğretmenimiz faydalandı” ifadesini kullandı. 2024’ün ilk 10 ayında ise 547 bin 324 öğretmenin indirimli seyahat gerçekleştirdiğini kaydeden Uraloğlu, Öğretmenler Haftası için sunulan yüzde 50 indirimden ise “uygulamanın başladığı 2013 yılından bugüne kadar 50 bin 764 öğretmenimiz faydalandı” dedi.

TÜM ÖĞRETMENLERİ KAPSAYAN UYGULAMA

Bakan Uraloğlu, “Bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil olmak üzere tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dâhil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler yararlanacak” diye ekledi.

BİLETLERİ TEMİN ETMEK KOLAY OLACAK

Bakan Uraloğlu, indirim uygulamasından yararlanmak için öğretmen kimlik belgelerinin gösterilmesinin yeterli olduğunu vurguladı. “24-30 Kasım tarihleri arasında alınacak YHT ile ana hat trenlerinde geçerli olan kampanya biletlerinin satışı tüm TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve acentelerden yapılacak” diyerek, öğretmenlerin bu süre zarfında biletlerini kolayca temin edebileceğini açıkladı.