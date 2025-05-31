Öğretmenler, Şölende Türküleri Seslendirdi

ÖĞRETMENLERDEN TÜRKÜ ŞÖLENİ

Başakşehir Cumhuriyet İlkokulundaki öğretmenler, düzenledikleri şölende hem türkü söyleyip hem de ezgilerin hikayelerini aktardı. Türk Halk Müziğine bağlı ilkokul öğretmenleri, halk ozanı Neşet Ertaş’ın, “Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma, yanına otur çünkü kötü insanların türküsü yoktur.” sözünü dikkate alarak “Türkü Şöleni” gerçekleştirdi. Etkinlik, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Sahneye çıkan öğretmenler, çeşitli yörelere ait türküleri seslendirip, bu ezgilerin hikayelerini sunarak dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Konseri, Başakşehir Cumhuriyet İlkokulu’nun öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve çok sayıda ilçe sakini ilgiyle izledi.

KÜLTÜREL MİSİON

Okul Müdürü Orhan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültürel mirası gelecek nesillere aktarma sorumluluğunda olduklarını belirtti. Aydın, daha önce gerçekleştirdikleri şölenin ikincisini düzenlediklerini ve türkülere hikayeleriyle hayat vermeye gayret ettiklerini ifade etti. Ayrıca, ilk programın büyük ilgi görmesinin kendileri için bir cesaret kaynağı olduğunu vurguladı. Bu tür etkinliklerle toplumda pozitif bir etki yaratmayı hedeflediklerini ekledi.