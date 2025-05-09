Öğretmenler Tarihi Şehir Ziyareti Yaptı

ÖĞRETMENLER TARİHİYLE BULUŞTU

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yürütülen Öğretmen Akademileri etkinliği ile Afyonkarahisar’da bir program düzenledi. Bu Şehir ve Kültür Akademisi etkinliği, öğretmenlerin kentin köklü tarihiyle tanışmalarını sağladı. Etkinlik, Şube Müdürü ve İl Koordinatörü Sami Çetinaktı ile alan kılavuzu Hasan Özpınar’ın rehberliğinde gerçekleştirildi.

TARİHİ YAPILAR ZİYARET EDİLDİ

Etkinlik kapsamında Ulu Camii, Millet Hamamı, Mevlevi Camii ve Müzesi gibi önemli tarihi yapılar ziyaret edildi. Ziyaretler sırasında bu yapıların tarihi ve kültürel önemi öğretmenlere detaylı biçimde aktarıldı. Bu program, öğretmenlerin bulundukları şehri daha iyi tanımalarını ve bu tarihi mirası öğrencilerine daha etkin bir şekilde aktarabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlendi.

PLAKET TÖRENİ DÜZENLENDİ

Etkinliğin sonunda Hasan Özpınar’a, programda sağladığı katkılardan dolayı bir plaket takdim edildi. Bu tür organizasyonlar, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda kültürel mirasın önemini vurguluyor.