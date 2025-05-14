Öğretmenlerden Mehter Takımı Kuruldu

MEHTER TAKIMI KURULDU

Bolu’da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir çalışma başlatarak kentteki okullardaki öğretmenlerden oluşan 40 kişilik bir mehter takımı kurdu. İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, Türkiye’nin en büyük mehter takımını oluşturduklarını belirterek, “Kamu kurumları içerisinde yoktur. Birkaç belediye içerisinde var ama en büyük grubu biz oluşturduk” dedi.

HAZIRLIK SÜRECİ

Öğretmenlerden gönüllü olarak katılmak isteyenler belirlendikten sonra, 40 kişilik ekip oluşturuldu. Mehter başı müzik öğretmeni Cemal Ergin ile birlikte öğretmenler, 2 aylık bir hazırlık ve prova sürecinin ardından ilk programlarına hazır hale geldi. Öğretmen mehter takımının İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gerçekleştirdiği kısa gösteri büyük ilgi gördü.

TOPLUMSAL ROL MODELİ OLMA KONGRESİ

Bolu Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, öğretmenlerin toplumda önemli bir rol model olduğunu vurguladı. “Burada öğrendiklerini aynı zamanda öğrencilerine aktaracaklar, okullarda çalışmalarını yapacaklar,” diyen Öncü, öğretmenlerin topluma milli eğitim görüntüsünü sunacaklarını belirtti. Ayrıca, mehteran takımının programın büyüklüğüne göre 25, 35 veya 40 kişi olarak düzenlendiğini ifade etti. “Bugün ilk programımız ve bundan sonra sürekli alanda olacağız,” diye ekledi.

TARİHİMİZİ ÖĞRETİYORUZ

Mehter başı müzik öğretmeni Cemal Ergin, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü’nün desteğiyle mehter takımının kurulduğunu ve 40 öğretmenden oluştuğunu söyledi. “Hepsi farklı branşlardan, fen bilgisi öğretmeni ve matematik öğretmeni gibi değişik branşlardan öğretmenlerimiz var. Öğretmenlerimiz ile birlikte 2 aydır aktif olarak çalışıyoruz,” diyen Ergin, grup olarak tarih bilincini öğretme amacında olduklarını belirtti. Ayrıca, okullarda öğrenci mehter takımları oluşturulmaya başlandığını ve öğrencilerin ileride gösterilerde yer alacağını ifade etti.