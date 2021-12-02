Öğretmenlere 2 bin TL zam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzman öğretmenlerin maaşına 1000, başöğretmenlerin maaşına 2 bin TL zam yapılacağını duyurdu.

20. Milli Eğitim Şûrası törenle başladı. 3 gün sürecek şûranın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzman öğretmenlerin maaşlarının 1000 TL, başöğretmenlerin maaşlarının 2 bin TL artırılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeli öğretmenlere müjde vererek, “Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere, sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar” dedi. Erdoğan ayrıca öğretmenlere maaş zammı müjdesi verdi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası’nda konuşan Erdoğan özetle şunları söyledi:

‘MAKBUL VATANDAŞ’ EĞİTİMİ: Günümüzün öğrencilerini dünün öğrencileri gibi yetiştirmeye kalkarsak, istikbalimizin elimizden kayıp gitmesine mani olamayız. İletişimin, teknolojinin, farklı bilgi kaynaklarının hayatın merkezine bu kadar oturduğu günümüzde, tek sesli tek boyutlu bir eğitimi sürdüremeyiz. Merkezinde makbul vatandaş yetiştirmenin olduğu bir eğitim öğretim sisteminin bizi geleceği taşıması zaten mümkün değildir. Eğitim öğretimde de başarının anahtarı düşünmek, analiz etmek hazır cevaplarla yetinmeden sorgulamaktır. Analiz yapabilen, merak eden, motivasyonu yüksek, özgüven sahibi, bilgili, erdemli ve vicdanlı gençler aydınlık yarınlarımızın da teminatıdır.

KIZLAR ERKEKLERDEN FAZLA: 2007’de 18-22 yaş erkeklerin net yükseköğretim okullaşma oranı yüzde 22,4, kızların oranı ise yüzde 19.7’ydi. Bugün bu oran erkekler için yüzde 40.5’e, kızlar için yüzde 46.3 düzeyine yükselmiştir. Yani bizim iktidarımız döneminde kızlar erkeklerden daha fazla oranda eğitimden faydalanmaya başlamıştır. Bizden önce kadın öğretmen oranı yüzde 50’nin altındayken bugün bu oran yüzde 60’ı bulmuştur.

ÖĞRETMENE İLAVE HAKLAR GELİYOR: Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını geliştirmeyi, çalışma şartlarını iyileştirmeyi asla ihmal etmiyoruz. Son 19 yılda tarihi nitelikte pek çok adım attık. Başkaları öğretmenlerimizi tehditle meşgulken, 24 Kasım’da bir müjdemizi daha paylaştık. Çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu inşallah kısa sürede Meclisimizin takdirine sunacağız. Bu çalışma öğretmenlerimizin mevcut haklarına ilaveten yeni mali sosyal ve özlük hakları da sağlayacaktır.

KANUNLA MAAŞLAR ARTACAK: Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını artık bir kenara bırakıyoruz. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize, uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen ünvanıyla görev yapacaklardır. Yine bu öğretmenlerimize ilave bir derece verecek, ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır. Böylece öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken, lisansüstü eğitim için de çok önemli teşvikler vereceğiz. Bunun yanı sıra birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini söz verdiğimiz şekilde 3600’e çıkarıyoruz.