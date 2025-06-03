Öğretmenlerin Dış Atama Süreci Sona Erdi

IL DIŞI ATAMA BAŞVURU SÜRECİ BİTİYOR

Öğretmenlerin isteğe bağlı il dışı atama başvuru süreci, 2 Haziran 2025 tarihinde sona erdi. Başvurular, MEBBİS üzerinden alınıp değerlendirildi. Öğretmenler, başvurularını tamamladıktan sonra sonuçları öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor. Ancak, il dışı atama iptali mümkün mü?

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, MEBBİS sistemi aracılığıyla atama ve yer değişikliği taleplerini 28 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında aldı. Başvuruların ardından il dışı atama işlemleri 3 Haziran’da tamamlanacak. Öğretmenlerin ilişik kesme sürecinin 27 Haziran 2025 tarihi olduğu belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı, il dışı atama sonuçlarının açıklanacağı kesin saati duyurmasa da, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da saat 11:00 ile 12:00 arasında sonuçların açıklanması bekleniyor. Atama sonuçları, öğretmenlerin erişimine açılacak ve sonuçlar personel.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet sistemleri aracılığıyla tercih sonuçlarını kolayca öğrenebilecekler.

AİLE BİRLİĞİ MAZARETİ İLE İPTAL TALEBİ

Öğretmen eşlerin atamaları farklı illere yapılması durumunda, 3-4 Haziran tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak iptal talebinde bulunabiliyorlar. Ardından, aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusu yapılabilir. Eşin atama işlemi gerçekleşmediği takdirde, öğretmenin görevden ayrılmamış olması şartıyla, 6-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle iller arası isteğe bağlı yer değişikliği sonuç sayfası üzerinden iptal talebinde bulunmak mümkün olacak. Atama kararnamesinin iptali ise 12 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşecek.