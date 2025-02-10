More
Ekonomi

Öğretmenlerin Ek Ders Ücretlerine Yeni Düzenleme

ogretmenlerin-ek-ders-ucretlerine-yeni-duzenleme

DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Yapılan yeni düzenlemeyle öğretmenlere ödenen ek ders ücretlerinin ödeme yöntemi değişiyor. Belirlenen artırımlı oranlar ile ek ders ücretleri, öğretmenlerin haftada aylık ders görevlerinin tamamlanması koşuluyla verilecek. Bu, görevlerin hangi gün yapıldığına bakılmaksızın, artırım oranı en yüksek olandan başlayarak ödemelerin yapılacağı anlamına geliyor.

CUMHURBAŞKANININ ONAYIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yeni düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişikliklerle öğretmenlerin ders ve ek ders ücretlerinde önemli dönüşümler sağlandı. Daha avantajlı bir ödeme şekli sunan bu karar, öğretmenlerin finansal durumunu iyileştirmeyi hedefliyor.

ÖRNEKLE AÇIKLAMA

Uygulamanın nasıl olacağını örnekle açıklamak gerekirse, eğer öğretmenler farklı günlerde ek ders alıyorsa, öncelik en yüksek oranda olan ek ders ücretinin ödenmesine verilecek. Bu sistem sayesinde öğretmenler, ek ders ücretlerini daha etkili bir biçimde alabilecekler.

ÖNEMLİ

Gündem

Finans ve Borsa Gelişmeleri Öne Çıktı

BIST100, günü 105,80 puan düşerek 9.845,85 puandan tamamladı; işlem hacmi ise 84,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Gün boyunca önemli finans gelişmeleri yaşandı.
Gündem

BofA’nın Bugün Alım Satım Yaptığı Hisseler

Bank of America, Borsa İstanbul'da bugün yaptığı işlemlerle belirli hisselerde yüksek hacimle alım ve satım gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.