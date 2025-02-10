Öğretmenlerin Ek Ders Ücretlerine Yeni Düzenleme

DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Yapılan yeni düzenlemeyle öğretmenlere ödenen ek ders ücretlerinin ödeme yöntemi değişiyor. Belirlenen artırımlı oranlar ile ek ders ücretleri, öğretmenlerin haftada aylık ders görevlerinin tamamlanması koşuluyla verilecek. Bu, görevlerin hangi gün yapıldığına bakılmaksızın, artırım oranı en yüksek olandan başlayarak ödemelerin yapılacağı anlamına geliyor.

CUMHURBAŞKANININ ONAYIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yeni düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişikliklerle öğretmenlerin ders ve ek ders ücretlerinde önemli dönüşümler sağlandı. Daha avantajlı bir ödeme şekli sunan bu karar, öğretmenlerin finansal durumunu iyileştirmeyi hedefliyor.

ÖRNEKLE AÇIKLAMA

Uygulamanın nasıl olacağını örnekle açıklamak gerekirse, eğer öğretmenler farklı günlerde ek ders alıyorsa, öncelik en yüksek oranda olan ek ders ücretinin ödenmesine verilecek. Bu sistem sayesinde öğretmenler, ek ders ücretlerini daha etkili bir biçimde alabilecekler.