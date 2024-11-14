Oğul Tarafından Bıçaklanan Kadın Öldü

OLAYIN GEÇMİŞİ

Uşak’ın Dikilitaş Mahallesi, Birinci Bayar Sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil bir evde, 21 yaşındaki Ramazan Y., annesi Asiye Y.’yi (46) henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden defalarca bıçakladı.

KADIN KURTARILAMADI

Olayı fark eden Refik Y., eşinin ağır yaralandığını ve oğlunun evden hızla uzaklaştığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Asiye Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüpheli Ramazan Y. ise, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.