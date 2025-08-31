Oğulcan Çağlayan Arca Çorum FK’ya Gitti

OĞULCAN ÇAĞLAYAN’IN TRANSFERİ KONUŞULUYOR

Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor’da mücadele eden Oğulcan Çağlayan, beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşadı. Kocaelispor, forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan’ın 1. Lig ekibi Arca Çorum FK’ye transferi için prensip anlaşmasına ulaştığını duyurdu. Kulübün Amerika merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Oğulcan Çağlayan’ın nihai transferi konusunda kulübümüz ile Arca Çorum FK arasında prensip anlaşmasına varılmış olup, futbolcumuza Arca Çorum FK ile ileri transfer görüşmesi yapabilmesi adına izin verilmiştir.” şeklindeki ifadeye yer verildi.

OĞULCAN’IN KOCELİSPOR’DAKİ PERFORMANSI

Bu sezon Kocaelispor forması altında 4 maçta sahne alan deneyimli futbolcu, bu süre zarfında gol ya da asist katkısında bulunamadı. Oğulcan Çağlayan’ın yeni takımındaki performansı merakla bekleniyor.