Oğulcan Çağlayan Kocaelispor’a veda etti

OĞULCAN ÇAĞLAYAN’IN VEDASI

Kocaelispor’dan ayrılıp Çorum FK’ya 2 yıllık sözleşme imzalayan Oğulcan Çağlayan, camiaya veda etti. Çağlayan, “Hikayenin bu kadar mükemmel olacağını düşünememiştim. Ama bazen doğru zamanda gitmeyi bilmek gerekir” diye belirtti. Geçen sezon elde edilen şampiyonlukta ve Kocaelispor’un Trendyol Süper Lig’e yükselmesinde önemli bir rol üstlenen Çağlayan, yeni takımına katılma kararı aldı.

KOCALI İLE HATIRALARI

Çorum FK ile anlaşma sağladıktan sonra Kocaelispor taraftarına ve camiasına veda mesajı gönderen Oğulcan Çağlayan, “Burunga’da kapıdan ilk girdiğimde burada güzel şeyler yaşayacağımı düşünüyordum ama açık konuşmak gerekirse bu hikayenin bu kadar mükemmel olacağını ben de düşünememiştim. Amatörden Süper Lig’e verdiğiniz onurlu mücadelenin bir parçası olduğum için, bu şanlı formayı terlettiğim için bir ömür gurur duyacağım” dedi.

AYRILIĞIN GEREKEN BİR KONUYU

Çağlayan, “Bazen hikayelerin mükemmel hatırlanması için doğru zamanda gitmeyi de bilmek gerekir. Kocaeli’yi ve burada yaşadıklarımı hayatım boyunca unutmayacağım. İki tarafın menfaatleri doğrultusunda ayrılmak en doğru seçenekti” ifadesini kullanarak duygularını paylaştı. Kocaelispor’a iyi dileklerde bulunan Oğulcan, “Umarım uzun yıllar Süper Lig’de kalır; kalbim hep sizinle olacak” dedi.