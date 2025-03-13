Oğulcan: Hedefimiz Kocaelispor’u Süper Lig’e Çıkarmak

KOCASPOR’UN BAŞARISI VE HEDEFLERİ

Kocaelispor’un sağ kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan, ligin 30. haftasında karşılaşacakları Fatih Karagümrük maçı öncesinde duygularını paylaştı. Oğulcan, “Hepimizin tek hedefi, tek hayali bu sene bu takımı Süper Lig’e çıkartıp kendimizi tarihin altın sayfalarına yazdırmak” dedi. Trendyol 1. Lig’deki liderliğini sürdüren Kocaelispor, 16 Mart Pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç için hazırlıklara devam ediyor.

SAKINLIK VE SABIR VURGUSU

Körfez Brunga Tesisleri’ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oğulcan Çağlayan, sakin ve sabırlı olmaya dikkat çekti. “Uzun yıllar sonra Süper Lig’e bu kadar yakınız. Bunun bilincinde ve farkında olalım” diyen Oğulcan, taraftarın beklentilerini anladığını fakat mevcut oyuncu grubunun bu sezon elindeki malzemeyle en iyisini yapmaya odaklandığını ifade etti. “Bu sene gemiyi limana bu oyuncu grubu getirsin. Önümüzdeki sene planlamada kim olur kim olmaz o bizim gündemimiz değildir” şeklinde konuştu.

HEDEF SÜPER LİG

Oğulcan, oyuncu grubu için bu sezon Süper Lig’e çıkmanın tek hedef olduğunu vurguladı. “Kocaelispor tarihi ve mazisi çok önemli olan bir kulüptür. Taraftarımızın niyeti neyse bu oyuncu grubunun da niyeti odur” dedi. Bu sezon yaklaşık 10 puan farkla başarılı bir performans sergileyen oyuncu grubuna güven duyduğunu dile getirdi. “Biraz daha sakin ve sabırlı olalım. Bu kadar puanı toplayan da bu oyuncu grubu” diyerek, takıma olan inancını pekiştirdi.