Ogün Yılmaz, Serebral Palsi hastası, babalık mutluluğu

HAYATININ EN ANLAMLI HEDİYESİ

Ankara’da yaşayan 37 yaşındaki Ogün Yılmaz, bu yıl babalar gününü hayatının en özel hediyesi ile karşılıyor. Doğum sırasında yaşadığı beyin içi kanama nedeniyle henüz 6-7 aylıkken Serebral Palsi teşhisi konulan Ogün Yılmaz’ın hayatı, karşılaştığı fiziksel engellerle mücadele dolu geçti. 15 aylıkken fizik tedaviye başlayan Yılmaz, ilkokula 11 yaşında başlayabildi. Asla pes etmeyen Yılmaz, tüm zorluklara rağmen üniversiteyi de bitirdi. Doğal yolla çocuk sahibi olamayan çift, araştırmalar sonucunda Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Berfu Demir ile iletişime geçti. Kişiye özel tüp bebek tedavisiyle ilk denemede gebelik müjdesini alan çift, bu güzel haberle gözyaşlarına boğuldu.

ÖZEL BAĞ KURDUĞU KIZI MENEKŞE YAZ

Ogün Yılmaz, 6 ay önce dünyaya gelen kızı Menekşe Yaz ile özel bir bağ kurduğunu ifade ediyor. 37 yıl önce doğduğunda doktorlar, Yılmaz’ın yaşamasını dahi beklemiyordu. Doğum esnasında geçirdiği beyin içi kanama, onun hayatını derinden etkiledi. Serebral Palsi teşhisi sonrası yaşadığı zorlu yolculuğun en büyük tanığı ailesi oldu. Yaşama karşı açtığı savaşı hiçbir engel yıldıramadı ve üniversiteyi kazanarak mezun oldu. Üç yıl önce eşi Jemaa ile hayatını birleştiren Yılmaz, baba olma hayalini gerçekleştirmiş oldu.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ YAKLAŞIMI

Tüp bebek tedavisi konusunda yaptıkları araştırmalar sonucunda Bahçeci Ankara Tüp Bebek doktorlarından Prof. Dr. Berfu Demir’e başvuran çift, kapsamlı değerlendirme ile kişiye özel tedavi programı oluşturuldu. Uygulanan tüp bebek tedavisi sayesinde çift, olumlu sonuç aldı ve üzüntülü günlerini geride bıraktı. 6 ay önce Minik Menekşe’nin dünyaya gelmesi, Ogün Yılmaz’ın hayallerinin gerçek olması anlamına geldi. Bu yıl babalar gününe kızı ile birlikte mutluluk içinde giriyor.

YILLARCA SÜREN MÜCADELE VE MUCİZE

Ogün Yılmaz’ın 37 yıllık hayat yolculuğunu anlatan anne Mehtap Yılmaz, “37 yıl boyunca yaşadıklarımızı anlatsak kitap olur. Oğlum sağlık sorunları nedeniyle hareket problemleri yaşadı ve konuşmakta zorluk çekti. Bu nedenle eğitim ve sosyal hayatta güçlükler yaşadık. Eşim Adem Yılmaz, okul hayatı boyunca onun yanında sürekli destek sağladı. Her şeye rağmen aklımdaki tek düşünce, bir gün oğlumun bir çocuğu olduğunu görebilmekti. Menekşe’nin dünyaya gelmesi adeta bir mucize oldu. Şu anda oğlum çok mutlu, bu mutluluğunu görmek beni oldukça duygulandırıyor.” ifadelerini kullandı.

ÜREME SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Prof. Dr. Berfu Demir, Ogün Yılmaz ve eşine uygulanan kişiye özel tedavi sürecini aktardı. “Jemaa’nın yaşına göre yumurtalık kapasitesi düşüktü. Tüp bebek tedavisinde yumurta sayısının azlığı, başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden biri. Sürece başlamadan önce detaylı olarak konuşarak uyum problemi yaşamadan bir tedavi planı oluşturduk. Uygulanan tedavi ile pozitif sonuç aldık. Serebral Palsi, doğrudan üreme fonksiyonları üzerinde olumsuz bir etki yaratmıyor. Ancak hastalığın şiddeti, baba olma şansını etkileyebiliyor.” diye belirtti.