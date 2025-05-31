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Oğur Sarıbatur Toprağa Verildi!

OLAYIN DETAYLARI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşanan bir kavga sonucunda kayınpederi tarafından vurularak hayatını kaybeden Oğur Sarıbatur (41), dün toprağa verildi. Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezi Ersoylu Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Bu çatışmada Oğur Sarıbatur tabancayla yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Sarıbatur, Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmada, Oğur Sarıbatur’u vuran kişinin kayınpederi O.S. olduğu belirlendi. O.S., polis tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor. Sarıbatur’un otopsi süreçleri gece saatlerinde tamamlandı ve cenazesi ailesine teslim edildi. Üç çocuk babası olan Sarıbatur’un cenazesi, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Alemdar Mahallesi’ndeki köy mezarlığında defnedildi.

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