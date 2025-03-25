Oğuz Aydın Avrupa Kulüplerinin Gözdesi

OĞUZ AYDIN’IN BAŞARISI VE YİNE PARLAYAN YETENEĞİ

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe’nin dikkat çeken genç yeteneği Oğuz Aydın, A Milli Takım ile çıktığı ilk iki resmî maçta 3 asist yaparak futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Alanyaspor’dan sezon başında 6 milyon euroya transfer edilen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik direktör Mourinho tarafından başlangıçta sahaya alınmamıştı. Ancak Zenit ile yapılan hazırlık maçındaki etkileyici performansı sayesinde kadroda kendine yer bulmayı başardı.

KALİTESİNİ KANITLIYOR

Oğuz, Kayseri ile oynanan maçta sol kanatta forma giyerek 2 gol ve 1 asist ile takımına büyük katkı sağladı. Ardından çeşitli pozisyonlarda da görev alan başarılı futbolcu, Ferdi Kadıoğlu’na benzer bir etki yarattı. Daha önce toplamda 19 resmî maçta 5 gol ve 6 asistle dikkatleri üzerine çeken genç yetenek, Macaristan karşısında 2 maçta 3 asist yaparak performansını taçlandırdı. Avrupa’daki birçok takımın gözlemcileri Oğuz’un oyununu yakından takip ediyor.

NAPOLİ VE AJAX’IN İLGİSİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Napoli kulübü Oğuz Aydın’ı transfer etmek istemekte, ancak Fenerbahçe bu teklifi geri çevirmiş durumda. Voetbal ise Ajax’ın oyuncu için fiyat talep ettiğini bildiriyor. Oğuz’un piyasa değeri 8 milyon euroya çıkmışken, beklenen transfer ücreti minimum 20 milyon euro olarak ifade ediliyor.