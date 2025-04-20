Oğuz Aydın, Everton’ın Takip Ettiği Yıldız

FENERBAHÇE’NİN YENİ YILDIZI DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Oğuz Aydın ile önemli bir çıkış yakaladı. Oğuz’un gösterdiği performans, birçok Avrupa kulübünün gözünü üzerine çekti. Bu kulüplerden biri, bu akşam oynanacak Kayserispor maçı için izleme ekibini görevlendirdi. Premier Lig takımlarından Everton, milli futbolcuyu yakından takibe aldı.

EVERTON’UN İLGİSİ

İngiliz kulübü, 24 yaşındaki oyuncu hakkında daha detaylı analizler yapmak için Kayserispor maçına scout ekibini yönlendirdi. Scout raporunun olumlu gelmesi durumunda, Everton’ın sezon sonunda Fenerbahçe’nin kapısını çalması bekleniyor. Fenerbahçe, Oğuz’u sezon başında Alanyaspor’dan 6 milyon euro bonservis ücreti ile transfer etmişti. Yöneticilerin oyuncu için belirlediği bonservis beklentisi ise 20 milyon euro civarında.

OĞUZ’UN PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile toplamda 23 maça çıkan Oğuz, bunların 16’sında ilk 11’de yer aldı. 6 gol atarak ve 7 asist gerçekleştirerek takımına önemli katkılar sağladı. Milli futbolcu, UEFA Uluslar Ligi’nde Macaristan ile oynanan iki maçta 3 asist ile öne çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Oğuz Aydın’ın mevcut sözleşmesi ise 2028 yılına kadar sürüyor.