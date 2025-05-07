Oğuz Savaş Basketbol Kariyerini Sonlandırdı

A MİLLİ TAKIM OYUNCUSU OĞUZ SAVAŞ KARIYERİNİ NOKTALIYOR

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın eski oyuncularından Oğuz Savaş, profesyonel basketbol kariyerine veda ediyor. Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) gelen açıklamaya göre, son olarak Çayırova Belediyespor forması giyen 37 yaşındaki basketbolcu, sezon sonunda kariyerini sonlandırıyor. Federasyon, Savaş’ın basketbola yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyor.

Oğuz Savaş, milli formayı 293 kez giyerek önemli başarılara imza atmış bir oyuncu. 2010 yılında FIBA Dünya Şampiyonası’nda ikinci, 2013 yılında Akdeniz Oyunları’nda birinci olma başarısını gösterdi. Ayrıca, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda bir kez, 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda iki kez ve 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda bir kez gümüş madalya kazandı.

Kariyeri boyunca Yeşilyurt, Ülkerspor, Fenerbahçe, Darüşşafaka, Beşiktaş, Bursaspor, Bahçeşehir Koleji ve Çayırova Belediyespor gibi önemli takımlarda forma giyen Oğuz Savaş, 1 FIBA Avrupa Kupası, 6 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası gibi birçok başarıya imza attı.