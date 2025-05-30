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Oğuzeli’nde Asiye Baytap Öldürüldü

OĞUZELİ’NDE KORKUNÇ BİR CİNAYET

GAZİANTEP’in Oğuzeli ilçesinde, 3 çocuk annesi Asiye Baytap (25), evinde boğularak öldürülmüş şekilde bulundu. Olay, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi’nde gerçekleşti. Asiye Baytap’tan haber alamayan akrabaları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

OLAY YERİNDEKİ TESPİTLER

Öğle saatlerinde eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Asiye Baytap’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Baytap’ın boğularak öldüğü belirlendi. Üç çocuk annesi Asiye Baytap’ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çok sayıda şahıs şüpheli olarak gözaltına alındı. Soruşturma hala devam ediyor.

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