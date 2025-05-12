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Oğuzeli’nde Traktör Devrildi, Genç Öldü

KAZA DETAYLARI

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan 22 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Olay, Oğuzeli ilçesi kırsal Tınazdere Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, tarladan dönmekte olan Salih Demir’in (22) kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza anını gören vatandaşların yaptığı ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Genç sürücünün yakınları, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden gencin, Tınazdere Mahallesi Muhtarı Abdullah Demir’in oğlu olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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