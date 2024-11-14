More
Gündem

Oğuzhan Aykaç’ın Şüpheli Ölümü İnceleniyor

oguzhan-aykac-in-supheli-olumu-inceleniyor

OLAYIN YAŞANDIĞI TARİH VE YER

Olay, 10 Kasım Pazar günü saat 00.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki Oğuzhan Aykaç’tan birkaç zamandır haber alamayan yakınları, kullandığı şirket aracının GPS sinyali üzerinden Aykaç’ın yerini tespit etti. Aracın boş bir arazide durduğunu öğrenen yakınları, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Bu esnada aynı noktadan silah sesi duyulduğuna dair de ihbarlar alındı.

POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olay yerine ulaşan polis, Aykaç’ı başından vurulmuş bir şekilde hareketsiz yatarken buldu. Ağır yaralı durumda olan Aykaç, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Aykaç, ameliyatın ardından hayatını kaybetti. Olay yerindeki polis çalışmaları sırasında ruhsatsız bir tabanca da ele geçirildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Gündem

Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4,9 ton uyuşturucu ve 9,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 780 şüpheli yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.