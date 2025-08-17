Oğuzhan B. Skuterine Koltuk Monte Etti

KÖPEKLERİYLE EĞLENCELİ YOLCULUĞU PAYLAŞTI

Muğla’da geçen yıl koltuk monte ettiği skuteri kara yolunda kullandığı için ceza alan Oğuzhan B. bu kez elektrikli skuterine çift kişilik koltuk ekleyerek köpekleriyle birlikte yolculuk yaptı. Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi’nde yaşayan 28 yaşındaki Oğuzhan B, “Trafiğe kapalı alanda çekildi. Ehliyeti almama son 9 ay” notuyla sosyal medyada bu anları paylaştı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

Paylaşımın altında “çift kişilik baza koy tam olsun”, “yeni cezalar gelsin”, “kask önemli” ve “akıllanmazsın sen” gibi pek çok yorum yer aldı. Oğuzhan B’nin geçmişte yaptığı bir paylaşımda, geçen yıl kasımda koltuk monte ettiği skuteriyle kara yolunda seyrettiği görüntüler dikkat çekti. “Ehliyeti kaptırınca ben” ifadeleriyle paylaşılan bu görüntüler sonrasında polis, Oğuzhan B’ye trafik güvenliğini tehlikeye sokması nedeniyle 3 bin 12 lira ceza kesti.