Oğuzhan Beşiktaş’tan ayrılıyor

Beşiktaş’ta forma giyen ve takımdan ödemesini alamayan Oğuzhan Özyakup’un siyah-beyazlı ekipten ayrılacağı iddia edildi.

Beşiktaş’ta ekonomik kriz ciddi boyutlara ulaştı. Futbolculara yapılan ödemelerdeki düzensizlikler artık sahaya direkt yansıyor.

Önceki sezonlardaki gibi iştahlı oynamayan futbolcuları Teknik Direktör Şenol Güneş de motive etmekte çok zorlanıyor. Bu durum ligde son sıralarda yer alan ve Beşiktaş önüne hocasız çıkan Sivasspor’a Vodafone Park’ta 2-1 kaybedilen maçta net olarak gözüktü. Yabancı oyunculara ödeme yapılırken yerlilerin bekletilmesi takım içinde ciddi sıkıntıya yol açmış durumda. Böylesi ciddi sıkıntılar yaşanırken, siyah-beyazlılar Şenol Hoca’nın göreve geldiğinden bu yana en kötü dönemini yaşıyor. Son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, lider Başakşehir’in de 9 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışından uzaklaştı. Yönetimin acil olarak ekonomik krizi çözmesi gerekiyor ancak şartlar Fikret Orman ve ekibini son derece zorluyor.

Yönetim rahatsız

Takımın golcü transferine olan ihtiyacı da yönetimi kara kara düşündürüyor. Futbolcuların ödemelerini yapmakta bile zorlanan yönetimin ocak ayında golcü transferi yapabilmek için kadrodaki bazı isimlerle yollarını ayırması bekleniyor. En çok öne çıkan isim, senelik 5 milyon avro ücreti olan Pepe… Takıma katkısı çok az olan Vagner Love da 2 milyon avro kazanıyor. Ocak ayında iki yıldız oyuncunun gönderilmesi hâlinde yönetim bir nebze de olsa rahatlayacak. Ayrıca yönetim son maçlarda tribünlerden yükselen protesto seslerinden de çok rahatsız. 2019 yılının mayıs ayında yapılacak seçim öncesi taraftarla arası açılan Başkan Fikret Orman’ın durumu düzeltmek amacıyla ocak ayında kaliteli bir golcü için ekonomik anlamda fedakârlık yapmaya hazırlandığı da gelen bilgiler arasında.

Tolgay Arslan isyan çıkardı

Çalkantılı günler yaşayan Beşiktaş’ta Tolgay Arslan krizi ciddi boyutlara ulaştı. Yıldız oyuncunun 11. haftadaki Başakşehir karşılaşmasının devre arasında yemek yemesi üzerine Sivasspor maçında kadro dışı bırakıldığı iddia edilmişti. Ancak durumun gerçek sebebinin farklı olduğu ortaya çıktı. 28 yaşındaki oyuncunun, yabancılara ödeme yapılırken yerlilerin bekletilmesi üzerine isyan bayrağı açtığı ve yaklaşık 750 bin avroluk alacağı için kulübü UEFA’ya şikâyet ettiği öğrenildi. Konu hakkında yönetimden henüz bir açıklama yapılmazken, Tolgay Arslan’ın süresiz olarak kadro dışı kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ozzy gidici

Sivasspor maçında verdiği hatalı pas sonrası gole sebep olan ve ardından tribünlerin yoğun protestosu sonrası Şenol Güneş tarafından hemen oyundan alınan Oğuzhan Özyakup’un morali oldukça bozuk. Yıldız oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. Ligde ve Avrupa’da bu sezon 19 maça çıkan Oğuzhan, 2 gol ve 5 asist yaptı.

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