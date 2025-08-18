Oğuzhan Bostan, Skuterle Köpekleriyle Seyahat Etti

OĞUZHAN BOSTAN’IN SIRADIŞI YOLCULUĞU

Muğla’da, geçtiğimiz yıl kullandığı skutere koltuk monte ettiği için cezaya çarpan Oğuzhan Bostan (28), şimdi de çift kişilik bir koltuk ekleyerek köpekleriyle beraber yolculuk yapma anlarını paylaştı. Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi’nde yaşayan Bostan, 5 Mart 2024’te gerçekleştirilen trafik denetiminde alkollü sürüşten dolayı ehliyetine sahip olamadı. Bu durumda alternatif bir ulaşım aracı arayışına giren Bostan, ehliyetsiz kullanılabilen elektrikli bir skuter tercih etti.

YOLCULUĞUNDA YENİ DÖNEM

Bir süre sonra ayakta seyahat etmenin zorluklarını yaşayan Oğuzhan Bostan, skutere bir ev koltuğu monte etti. Bu komik yolculuğunu “Ehliyeti kaptırınca ben” yazısıyla çektiği videoda sosyal medya platformlarında paylaştı. Ancak Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, videodaki görüntüler sonrası Bostan’a yük taşımaktan ve hız limitini aşmaktan toplamda 3 bin 12 lira ceza kesti.

KÖPEKLERİYLE YENİ BİR SERÜVEN

Son olarak, Oğuzhan Bostan elektrikli skutere bu kez çift kişilik bir koltuk monte etti. Köpekleri ‘Rıfkı’ ve ‘Leo’yu da yanı sıra alarak çıktığı bu yolculuğu, “Trafiğe kapalı alanda çekildi. Ehliyeti almama son 9 ay” notuyla sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşımın altına “çift kişilik baza koy tam olsun”, “yeni cezalar gelsin”, “kask önemli” ve “akıllanmazsın sen” gibi çeşitli yorumlar yapıldı.