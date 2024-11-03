“Oğuzhan Çakır Derbide Görev Alacak”

TRABZONSPOR – FENERBAHÇE DERBİSİ GERİ SAYIMDA

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 11. hafta karşılaşmasında bu akşam saat 19.00’da Papara Park’ta karşı karşıya gelecek. Derbiyi 26 yaşındaki genç hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında alacağı bir galibiyetle kötü gidişatı tersine çevirmek niyetinde. Fenerbahçe ise lider Galatasaray’ın BAY geçtiği haftada puan farkını 5’e indirmek için sahada mutlak 3 puan parolasıyla mücadele edecek.

OĞUZHAN ÇAKIR İLK DERBİSİNİ YÖNETİYOR

Kritik 90 dakikayı yönetecek olan Oğuzhan Çakır, Süper Lig’de 13. kez düdük çalacak. Kariyeri boyunca Türkiye’de 89 maç yönetti. 9 Ocak 2024’teki Pendikspor – Antalyaspor maçıyla Süper Lig’de debüt eden Çakır, bu sezon toplam 6 Süper Lig karşılaşmasını yönetti. Bu maçların 4’ünü ev sahibi ekip kazanırken, 5’ini deplasman takımı kazandı ve 3’ü ise beraberlikle sonuçlandı. Çakır, kariyerinde ilk kez bir derbi karşılaşmasında düdük çalacak ve daha önce Trabzonspor ile Fenerbahçe’nin bir maçını yönetecek.

PENALTILAR VE SARI KARTLAR

Bu sezon Oğuzhan Çakır, yönettiği 6 Süper Lig karşılaşmasında sadece 1 kez penaltı kararı verdi. 28 Eylül’de oynanan Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki maçın 83. dakikasında Kasımpaşa lehine penaltı kararı vermişti. Ayrıca, süper lig kariyeri boyunca 12 maça çıkan Çakır, bu sezon 6 maçta toplam 19 sarı karta başvurdu. Bu da onun maç başına 3.1 sarı kart ortalamasına sahip olduğunu gösteriyor.

MİSLİ’DE HEYECAN DORUKTA

Trabzonspor – Fenerbahçe derbisinde Misli üyelerini birçok özel oyun bekliyor. Oyuncu bahisleri ve derbiye özel oyunlar Misli’deki yerini aldı. “Trabzonspor penaltı atışı kazanır”, “Fenerbahçe penaltı atışı kazanır”, “Oyuncu Kart Görür” ve “Hakem VAR Monitörüne Gider” gibi heyecan verici seçenekler sunulmakta. Ayrıca, yeni Misli üyeleri için 150 TL değerinde Misli Puan kazanma fırsatı mevcut. Yeni üye olmanız durumunda bu kampanyaya katılabilir ve derbinin tadını çıkarabilirsiniz!