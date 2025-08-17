Oğuzhan Dalgakıran Balkondan Düşerek Öldü

OĞUZHAN DALGAKIRAN’IN TRAJİK VEFATI

Kaldığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Oğuzhan Dalgakıran, bilinen adıyla ‘Jrokez’, henüz 26 yaşındaydı. Tanınmış yayıncı, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı yayınlarla dikkat çekiyordu. Bugün akşam saatlerinde Ankara’da, belirlenemeyen bir nedenle balkonundan atlayarak intihar etti.

VATANDAŞLARIN YARDIM ÇAĞRISI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemede Dalgakıran’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç yayıncının ölümü, ailesi ve sevenleri arasında derin bir üzüntü yarattı. Ayrıca, Dalgakıran’ın yaşamından önceki son paylaşımı da dikkat çekti. Son paylaşımında “Dostlar bugün bayağı halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni… Bugünlük izninizi istiyorum. Yarın iyi olursam İnşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın yayını iptal ettiğim için. Görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

YAYINCILIK KARİYERİ VE TANINMASI

‘Jrokez’ lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, yayıncılık kariyerine Twitch platformunda başladı. Kendine Müzisyen’in de yer aldığı “Twitch Erik Dalı” grubunda bir süre bulundu. Daha sonra yayınlarını Kick platformuna taşıyarak burada da kendine geniş bir kitle oluşturdu. Dalgakıran, genellikle oyun yayınları ve sohbet içerikleriyle biliniyordu.