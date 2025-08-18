Oğuzhan Dalgakıran, Balkonundan Düşerek Hayatını Kaybetti

ÜZÜCÜ OLAY

Sosyal medya platformlarında gerçekleştirdiği yayınlarla tanınan “Jrokez” lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, hayatını kaybetti. 26 yaşındaki Dalgakıran, bugün akşam saatlerinde Ankara’daki evinin balkonundan düşerek hayata veda etti. Olayın nedeni henüz netleşmedi. Olayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, Dalgakıran’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölüm haberi, ailesi ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

SON PAYLAŞIM

Dalgakıran’ın hayatına son vermeden önceki son paylaşımı dikkat çekti. Kendisi, “Dostlar bugün bayağı halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni… Bugünlük izninizi istiyorum. Yarın iyi olursam inşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın yayını iptal ettiğim için. Görüşmek üzere” ifadelerini kullandı. Ayrıca, son canlı yayınında, “Öpüyorum hepinizi dostlarım, Allah’a emanet olun. Hepinize iyi geceler diliyorum, seviliyorsunuz.” dediği anlar da ortaya çıktı.

KARİYERİNE GENEL GÖRÜNÜM

“Jrokez” lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, yayıncılık kariyerine Twitch platformunda başlamıştı. Bir süre “Kendine Müzisyen” programında yer alan “Twitch Erik Dalı” ekibinin bir parçası oldu. Ardından, yayınlarını Kick platformuna taşıyarak tanınmaya devam etti. Dalgakıran, genellikle oyun yayınları ve sohbet içerikleriyle biliniyordu.