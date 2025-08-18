Oğuzhan Dalgakıran Balkonundan Düştü

OLAYIN DETAYLARI

Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, belirsiz bir sebeple evinin 12. kattaki balkonundan düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı incelemede Dalgakıran’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatılırken, Dalgakıran’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cenaze programının ise henüz kesinleşmediği belirtildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Dalgakıran, olaydan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dostlar bayağı halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni. Bugünlük izin istiyorum. Yarın iyi olursam inşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın, yayını iptal ettiğim için. Görüşmek üzere” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, Dalgakıran’ın son anlarını daha anlamlı kılıyor.

DUYGUSAL YORUMLAR

Ayrıca, hayatını kaybeden futbolcu Diogo Jota’nın ardından Dalgakıran, “Daha 1 hafta önce yeni evlenmişti Diogo Jota. Cidden yarınımızın ne olacağı belli değil. Böyle acı haberler ne olduğumuzu ve bir anda sevdiğimiz her şeyi kaybedebileceğimizi hatırlatıyor insana.” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu haber, onu takip edenler arasında derin bir üzüntü yarattı.