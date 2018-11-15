Oğuzhan için flaş görüşme

Sivasspor maçında taraftardan tepki gören Oğuzhan Özyakup ile kritik bir görüşme yapıldı.

Beşiktaş’ın Sivasspor ile onadığı mata oyundan alınan ve taraftar tarafından ıslıklanan Oğuzhan Özyakup ile kritik bir görüşme yapıldı.

Performansında düşüş yaşayan tecrübeli futbolcuya tepkilerin artması sonrasında devreye A takımdan sorumlu yönetici Ahmet Kavalcı girdi. Kavalcı’nın Sivasspor mücadelesinin ardından Oğuzhan’la bire bir görüşüp moral verdiği bildirildi.

Tecrübeli yöneticinin, Oğuzhan’a, tepkilere oynayacağı futbolla karşılık vermesi gerektiğini ve geri kalan her şeye kulaklarını tıkamasını istediğini söyleyip yönetim olarak kendisine güvendiklerini ilettiği öğrenildi.

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