Oğuzhan ile Demet nişanlandı

Ünlü oyuncu Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evliliğe ilk adımını attı. Ünlü çift nişan fotoğraflarını paylaştı.

Yaz sonu nikah masasına oturacak olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti dün nişanlandı. Oğuzhan Koç, Demet Özdemir’in elinden tuzlu kahvesini de içti.

Demet Özdemir, Sevgililer Günü’nde Oğuzhan Koç’tan evlilik teklifi almıştı. Çift, dün ilk adımı attı.

Tuzlu kahveyi içen Oğuzhan Koç’un “Bence mükemmel bir karışım” sözü sosyal medyayı salladı.

Yaz sonu düğün var. Oğuzhan Koç bir gün önce “İkimizin de takvimi çok yoğun, net tarih belirleyemedik” demişti.

Demet Özdemir üç elbise giydi. İsteme sırasında beyaz şık bir kalem elbise, nişan töreninde sırt dekolteli pembe bir elbise ve en son olarak da beyaz mini bir elbise giydi.