Oğuzhan Kiraz Yakalandı, Polise Teslim Olacak

HAPİSTEN İZİNLİ ÇIKAN FIRARİ DOLANDIRICI YAKALANDI

Zonguldak’ta dolandırıcılık suçundan cezasını çeken ve izne çıkan Oğuzhan Kiraz (20), geri dönmeyerek firar etti. Zonguldak M Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak bulunan Kiraz, cezaevine dönmediği için aranmaya başlandı. Polisi harekete geçiren durum sonucunda Kiraz, teknik takip ile kentin en yoğun bölgelerinden biri olan Gazipaşa Caddesi’nde gezerken bulundu.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

Saat 14.30 sularında yakalanan Kiraz, ekip otosuna bindirildiğinde yanındakilere, “Annem ile gelerek teslim olacağım” ifadesini kullandı. Hemen ardından, polis merkezine götürülmek üzere araca alınan Oğuzhan Kiraz, sorgulanmak üzere gerekli işlemler için yola çıktı.