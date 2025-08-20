Oğuzhan Kiraz, ZONGULDAK’ta Yakalandı

HUKUK KAPSAMINDA YENİK DÜŞME

Zonguldak’ta ‘dolandırıcılık’ suçundan cezaevi cezasını çeken Oğuzhan Kiraz (20), izinli olarak çıktığı cezaevine geri dönmeyerek firar etti. Olayın ardından, Kiraz’ın bulunması için polis tarafından faaliyet başlatıldı.

TEKNİK TAKİP VE YAKALAMA

Polis ekipleri, Oğuzhan Kiraz’ın yerini tespit etmek için teknik takip yaptı. Bugün saat 14.30 sıralarında, Zonguldak’ın en yoğun caddelerinden biri olan Gazipaşa Caddesi’nde yürüdüğü sırada yakalandı. Kiraz’ın gözaltına alınmasının ardından, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldüğü esnada “Annem ile gelerek teslim olacağım” ifadesini kullandı. Ekip otosuna bindirilen Kiraz, hemen ardından gerekli işlemler için polis merkezine yönlendirildi.