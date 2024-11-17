Oğuzhan Koç’tan Hazal Subaşı’na Şarkı!

OĞUZHAN KOÇ’TAN YENİ AŞK AÇIKLAMASI

Popüler sanatçılardan biri olan Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde yeni aşka yelken açtığı oyuncu Hazal Subaşı için şarkı yazabileceğini duyurdu. Şarkılarıyla birçok kişinin kalbinde yer edinen Koç, ilk kez sahne aldığı mekanda unutulmaz bir gece yaşattı. Mekanı tamamen dolduran Oğuzhan Koç, dinleyicilerine harika bir performans sunarken, sahne öncesi yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti.

UNUTULMAZ GECENİN İFADESİ

Yeni açılan mekanda sahne almanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu belirten Koç, “Sold out olmuşuz ama nazar değmesin diye söylemiyorum,” diyerek gecenin enerjisine önem verdi. Sanatçı, sahnedeki atmosfere vurgu yaparak dinleyenlerin keyfini artırmayı amaçladı.

YENİ MÜZİK PROJELERİ

Gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında müzik projelerinden de bahseden Koç, kış aylarına damga vuracak yeni şarkılar hazırladığını ifade etti. Yeni şarkısının Kasım ayı bitmeden dinleyicileriyle buluşacağını açıklayan popüler sanatçı, 2024 yılına hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor: “İkişer ay arayla yeni şarkılarla sahnede olmak istiyorum. Yazın biraz ara verdik ama şahane şarkılar ürettik. 15 günde bir bombardıman yapacağız!” şeklinde konuştu.

YILBAŞI PLANI VE AŞK ŞARKISI

Uzun bir aradan sonra yılbaşında sahne almayan Oğuzhan Koç, bu yıl Antalya’da hayranlarıyla buluşma planını duyurdu. Özel hayatında da mutluluğu bulduğunun altını çizen Koç, sevgilisi Hazal Subaşı için şarkı yazabileceğini belirtti: “Her şey çok yolunda, keyfimiz yerinde nazar değmesin. Ben oldum olası aşk şarkıları yazıyorum. Ona da mutlaka bir tane gelir. Gelince de öğrenirsiniz,” sözleriyle sevenlerini heyecanlandırdı.