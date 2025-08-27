Haberler

Oğuzhan Sever, Çiçek Bamya Fiyatı Düşüyor

ÇİÇEK BAMYA FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Eskişehirli aktar Oğuzhan Sever, çiçek bamyanın fiyatında gram altınla rekabet eden düşüşün yaşandığını ve kilosunun mevcutta ortalama 2 bin 900 TL’ye satıldığını aktardı. Genellikle kış aylarında tüketilen kurutulmuş çiçek bamya, geçtiğimiz aylarda yüksek fiyatı ile dikkat çekmişti. Çiçek bamyanın fiyatı son 1 ay içinde gerilerken, Oğuzhan Sever bu durumu değerlendirdi.

FİYAT DEĞİŞİMİ VE TÜKETİM DÖNEMİ

Oğuzhan Sever, kurutulmuş çiçek bamya konusunda yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda çiçek bamyanın fiyatı çok artmıştı. Neredeyse altınla yarışıyordu, ama yaklaşık 1 aydır fiyat düşüşü mevcut. Yaklaşık 5-6 ay önce 3 bin 700 bandında satılıyordu, ama şu an ilgi düşmüş durumda. Şu an 2 bin 800 ila 3 bin lira bandında satılıyor. Genelde kış aylarında daha çok tüketiliyor, çiçek bamya ile etli bamya çorbası yapılıyor” dedi.

İŞÇİ MALİYETİ ETKİSİ

Bamyada son bir yıl içerisinde neredeyse yüzde 400’e varan fiyat artışına dikkat çeken Sever, “İşçiliği çok zor. Normalde bamya ekiminde, biçiminde çok problemi olan bir ürün değil, ama çiçek halindeyken toplandığında onların ipe seriminden, tarladaki köylülerin sürekli olarak başında durmasından kaynaklı olarak işçi maliyeti fazla oluyor. İşçi maliyeti fazla olduğu için bu hem üreticiye, hem satıcıya, hem de aracıya yansıyor. Lezzet bakımından seven çok seviyor. Çiçek bamya özellikle etli çorbası yapmak için tercih ediliyor” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tır Arkadan Kamyona Çarptı

Diyarbakır-Silvan yolunda bir TIR, akaryakıt istasyonundan çıkan kamyona arkadan çarparak kaza yaptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Haberler

İstanbul Medipol Üniversitesi, YKS’de 28 öğrenci seçti. Öğrenciler, uluslararası olanaklardan memnun. Gençler, burs ve eğitim imkanlarını paylaştı. Öğrenciler, araştırma projelerine dahil olmayı bekliyor. Zeynep...

İstanbul Medipol Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 100'e giren 28 öğrencinin bu okulu tercih ettiğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.