Oğuzhan Türk: “Zor Zamanlar Geçiriyoruz”

ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ

Şanlıurfaspor Teknik Sorumlusu Oğuzhan Türk, Erzurumspor FK’ya karşı aldıkları mağlubiyetin ardından düşüncelerini paylaştı. Türk, “Şanlıurfaspor’un düşmesi çok üzücü ama bu futbolun içinde var. Bundan ders alıp tekrar yukarıya doğru çıkması gerekiyor” şeklinde konuştu. Trendyol Süper Lig’in son haftasında evinde Erzurumspor FK’ya 1-0 kaybeden Şanlıurfaspor’da, Türk’ün açıklamaları dikkat çekti.

BÜYÜK BİR CAMİANIN HAKKINI VERMEK GEREKİYOR

Türk, Şanlıurfaspor camiası ve taraftarlar için zor günler geçtiklerini vurguladı. “Yani düştük. Geçen hafta belli oldu. Böyle büyük bir camianın buralarda olmaması gerekiyor. Gerçekten büyük bir potansiyeli olan bir camia. Çok daha iyi yerleri hak ediyor. Benim fikrim, Süper Lig’de oynaması gereken bir kulüp” dedi. Düşüşün ardından yaşanan oyuncu ayrılıklarından da bahsederek, “Ama burada kalan oyuncular gerçekten adam. Koydukları onur, karakter sahaya yansıttı” ifadesini kullandı.

Maçta genç oyuncuların da iyi performans sergilediğini belirten Türk, “Gençleri oynattık, beş tane. Bugün gayet iyi performans verdiler” şeklinde belirtti. Son olarak, Urfaspor’un düşüşünün üzücü olduğunu fakat bu durumdan ders alarak yeniden yükselmek gerektiğini dile getirdi. “Doğru temellerle, doğru vizyonla, doğru bir yapıyla inşallah olur yani. Bunu demek istiyorum” şeklinde sözlerini sonlandırdı.