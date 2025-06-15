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Oğuzlar’da ATV Devrildi, Yaralı Var

ATV DEVRİLMESİ SONUCU YARALANMA OLAYI

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde bir ATV’nin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Ali K. kontrolündeki ATV, Sarıkabak mevkiinde yolun kenarına düşerek kazaya sebep oldu.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Kaza sonrası ihbarın yapılması ile birlikte olay yerine hem polis hem de sağlık ekipleri yönlendirildi. Olayda, sürücünün yanında bulunan eşi Hatice K. yaralanarak sağlık ekipleri tarafından yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

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