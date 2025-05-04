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Oğuzlar’da Traktör Devrildi, Sürücü Öldü

KAZA GÜNCELLEMESİ

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, sürücü Mürsel Duran (75) hayatını kaybetti. Duran, 19 TP 032 plakalı traktörü ile Oğuzlar-İskilip kara yolu üzerindeki Ceviz köyü yol ayrımında şarampole devrildi.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Kazanın ihbar edilmesinin ardından jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Ne yazık ki, devrilen traktörün altında kalan sürücü Mürsel Duran, kazada yaşamını yitirdi. Oğuzlar ve İskilip belediyelerine ait itfaiye ekipleri, Duran’ı traktörün altından çıkararak yardım etti.

CENAZE İŞLEMLERİ

Alınan bilgiye göre, Mürsel Duran’ın cenazesi İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu tür kazaların önlenmesi, ilgili birimler için gereken bir konu olarak önemini koruyor.

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