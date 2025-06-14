Oğuzlar Etkinliği, Sağlıklı Gelecek İçin Düzenlendi

ETKİNLİK HAZIRLANDI

Oğuzlar Toplum Sağlığı Merkezi, Oğuzlar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği ve Oğuzlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle “Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek” temalı bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinlik, Kayı Köyü İlkokulu’nda gerçekleştirilerek çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefledi.

EĞİTİMLER VERİLDİ

Etkinlikte, Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Selen Balakar, öğrencilere çeşitli konularda eğitimler sundu. “112 Acil Sağlık Hizmetleri, afet bilinci, UMKE, aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma” gibi konular detaylı bir şekilde açıklanarak çocukların bilinçlendirilmesi sağlandı.

Okul bahçesinde kurulan istasyonları dolaşan öğrenciler, çeşitli fiziksel aktiviteler yaparak hem eğlendi hem de öğrendi. Etkinlik sonunda, katılan tüm öğrencilere “Sağlık elçisi” belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. Bu sayede çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını pekiştirmeleri hedeflendi.